Peeter Oja väljaütlemine inimeste «elimineerimise» osas tekitas pahameelt

Ajakirjanik Harri Kingo jagas Facebookis postitust, milles endine «Kreisiraadio» liige Peeter Oja teatab, et 162 000 inimese viivitamatu elimineerimine lahendab kõik Eesti probleemid.

«Rahva lemmiku Peeter Oja mõttevaramust. Tal on küll mõned õigekirjavead, aga küll te aru saate. 160 000 inimest meie seast tuleb ellimineerida. Viivitamatult. Punkt!» kirjutas Kingo ironiseerivalt oma postituse juurde.

«Ma arvan, et lähemas perspektiivis tuleks ka need 162 363 valijat, pehmelt öeldes elimineerida. Ja kõik Eesti probleemid laheneksid,» tegi Peeter Oja mõtteavalduse.

Sellele vastas üks isik, kes arvas, et jutt käib EKRE-st, et tegu on hea erakonnaga.

Peeter lisas: «Mis see EKRE siia puutub. Ma räägin 160 000 inimese viivitamatust elimineerimisest. Ahjud ootavad!»

Harri Kingo postituse all toodid välja, et 162 363 häältesaak kuulus Reformierakonnale, mis tähendab, et Peeter Oja pahameel langeb just nende valijatele.

Harri Kingo FOTO: Liis Treimann

Sellele järgnesid teravad kriitikanooled ka Peeter Oja aadressil.

«Kõige ohtlikum inimene on loll ja aktiivne,» kirjutas üks.

«Pets hakkab vist ametit vahetama? Katlakütjaks peab ka õppima, igat klouni sinna automaatselt ei võeta ja sõber Gin ei ole samuti lubatud,» lisas teine.

«Peeter Oja on räuskav lontrus. Ju ta on ka aeg-ajalt purjus ja siis unustab end ning kirjutab, mida sülg suhu toob,» lisas kolmas.

«On hea, et Peeter Oja kasutab sõnavabadust. Saame teada, kes ta tegelikult on. Ta on vaenlane.»

«Kivipallur.»

«Pets on vist jälle seda va kasekohinat trimbanud...»

Harri Kingo kirjutas ise: «Mul on ükskõik, kellele need hääled kuulusid ja kes nad said. Ma olen totaalselt igasuguse ellimineerimise vastu. Midagi sellist kirjutada on rõve.