Uue telehooaja avaosa puudutab tuhandeid eesti inimesi, kelle vara võib just selle «Kuuuurija» poolt avastatud seaduselünga tõttu olla ohus. Kuidas see meid kõiki puudutab ja kui paljud on selle seaduselünga tõttu oma varast ilma jäämas, saad teada saatest.