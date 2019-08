Jeffrey Epsteini testament paljastas tema tegeliku väärtuse

Vaid kaks päeva enne seda, kui ameeriklasest miljonär end oma kongis üles poos, jõudis ta alla kirjutada oma testamendile, mis näitab, et Neitsisaartel peituva vara kogusuuruseks on üle poole miljardi dollari. Testamendi kohaselt läheb see raha kõik usaldusfondi, vahendas The Sun.