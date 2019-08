Getter Jaani tegi põneva avastuse: kõik teed ei viigi Rooma, vaid hoopis ...

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on Aug 19, 2019 at 9:09am PDT

On teada, et Rooma teedeehitusele pani aastal 27 eKr aluse imperaator Augustus, kes tahtis parandada pealinna ühendust Aadria mere ranniku Rimini sadamalinnaga. Samas oli teede ehitamine nagu tänapäevalgi kallis ja seetõttu ei olnudki see Vabariigi ajal kuigi levinud. Augustus ja tema järglased mõistsid aga, et teed olid kaubanduse õitsemiseks hädavajalikud, kaubandus tähendas aga raha, vahendas Heureka.