Briti palee pakub külastajatele võimalust ajada oma loomulikke vajadusi kuldsel WC-potil

Itaalia kunstniku Maurizio Cattelani loodud taiese «America» kasutamisel on ajalimiit, mis on 3 minutit, teatab msn.com.

Kunstnik Maurizio Cattelan 2018 FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Scanpix

Palee eest vastutavate isikute teatel kehtestati 3-minutiline piirang, et vähendada järjekorda.

Blenheimi palee on nii kohalike kui turistide seas populaarne, kuna seal on palju vaatamisväärset, kaasa arvatud kunstikogu ja suur park.

Blenheimi palee FOTO: akg-images / Sambraus /Scanpix

Cattelani kuldne WC-pott sai tuntuks 2016, kui see oli väljas New Yorgi Guggenheimi muuseumis, kus inimesed seisid tunde järjekorras, et seda näha ja käega katsuda.

Umbes 100 000 inimest kasutas seda taiest põie ja jämesoole tühjendamiseks.

Maurizio Cattelani kuldne WC-pott «America» FOTO: / AP/Scanpix

Meedia kirjutas sellest WC-potist ka 2018, kui seda pakuti USA presidendile Donald Trumpile laenuks.

Trump tahtis Guggenhemi muuseumist saada laenuks 1888. aastast pärit Vincent van Gogh’i maali «Lumine maastik», kuid talle pakuti Cattelani kuldset meistriteost «America», mida ta vastu ei võtnud.

Itaallase teatel tekkis tal kuldse WC-poti idee, kui Donald Trump 2016 kandideeris USA presidendiks. Tema arvates näitab see taies, et see mis on väljast särav, ei ole seda seest.

WC-pott paigaldati Marlborough aadlisuguvõsale kuuluvasse 300-aastasesse Blenheimi paleesse möödunud nädalalõpul.

Blenheimi palee ja osa selle palee aiast FOTO: akg-images / Mel Longhurst /Scanpix

See pott on osa septembris seal avatavast uuest tänapäeva kunsti näitusest.

Blenheimi kunstifondi asutaja, Marlborough suguvõsa liige, Lord Edward Spencer-Churchill sõnas: «Sündisin hõbelusikas suus, kuid isegi mitte minul ei ole varem olnud võimalust teha häda kuldsesse WC-potti. Ootan seda kogemust».

Ta lisas, et tegemist on kalli taiesega, kuid ta ei arva, et keegi seda varastama tuleks.

«See on raske ese, mis on kinnitatud torustike külge. Juba selle lahtikangutamine võtab oma aja. Ekskrementide tõttu seal arvatavalt kuigi hea lõhn, kui pott on kanalisatsioonitoru küljest lahti võetud,» selgitas aadlik.

Kuldset WC-d näeb ja saab Blenheimi lossis kogeda 12. septembrist kuni 27. oktoobrini.

Maurizio Cattelani kuldne WC-pott FOTO: WILLIAM EDWARDS / AFP/Scanpix

Lossi esindajate teatel võib see huvi pakkuda umbes 10 000 või isegi rohkemale inimesele.

Blenheimi loss asub Inglismaal Oxfordshire’is Woodstockis, olles mitme põlvkonna Marlborough hertsogite kodu.

Tegemist on Suurbritannia ainsa mittekuningliku ja -kirikliku residentsiga, mida nimetatakse paleeks.

Tegemist on Inglismaa ühe suurema ehitisega, mis valmis ajavahemikul 1705 – 1722. Alates 1987. aastast on see UNESCO maailmapärandi nimekirjas.

Marlborough suguvõsa liikmed elavad ikka selles palees, kuid osa sellest on muuseum ja külastajatele avatud. Külastajad saavad pargis liikuda alal, mis on kaheksa kilomeetrit.

Selles lossis sündis 30. novembril 1874 tulevane briti poliitik ja peaminister Winston Churchill.

Blenheimi palees on üles võetud mitmeid filme ja telesarju.