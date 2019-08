Facebook arvas, et Elina Borni uus lugu on spämm

Elina Born proovis seda teha ka lauluga «Kordumatu», mille esmaesitlus oli kolmapäeval Telliskivi loomelinnakus. Aga kui ta loo sinna üles laadis sai ta Facebookist teate, et see on spämm ja lugu võeti maha.

«Okei fb arvas et see on spam niiet ma lisan uuesti siis,» kirjutas Elina Born Facebooki. «Minu uus laul «Kordumatu» on nüüd valmis ja teile kuulamiseks olemas igalpool!»