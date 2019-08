VIDEO «See on lihtsalt vale!» Itaalia miljonär andis modellidele pepulakse ja internetirahvas on nüüd püha viha täis

Videost võib näha, kuidas 52-aastane miljonär tantsuliigutuste saatel trepist alla tuleb ja seejärel kolmele modellile vastu tagumikku laksu annab. Video lõppeb sellega, et ühe modellidest haarab ta endaga tantsima.

Videot on nüüdseks vaadatud sotsiaalmeedias ligi kuus miljonit korda.

«Fantastiline video ja muusika! Ma ei suuda selle vaatamist lõpetada. Kutid, te tegite mu päeva just paremaks!» kiitis üks mehe jälgijatest.

Siiski ei avalda see videoklipp kõigile muljet. Näiteks leidis üks videot vaadanu, et tegemist on misogünistliku videoga.

«Sul pole mingit lugupidamist,» kommenteeris üks pahane kodanik.

«Sa räägid austusest, aga endal pole sul elu vastu mingit austust ja on ilmselge, et veel vähem jagub sul seda naiste osas. Samamoodi ei austa ka need tüdrukud ennast,» lisas veel teinegi.

Üks videot vaadanud leidis ka, et miljonär patsutab naisi tagumikule nii, nagu nad oleksid loomad. «See on lihtsalt vale. Võib-olla need tüdrukud ei näe praegu, et see on vale, aga nad saavad sellest aru tulevikus, kui neil on endal tütred ja pere, kellest nad hoolivad,» lisas ta.

Teisalt jagus ka neid inimesi, kes leidisid, et kui tüdrukud on need täisealised, kes andsid selleks oma nõusoleku ja on seejuures õnnelikud, siis ei tohiks see kedagi teist häirida.