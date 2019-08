Sarja looja avaldas, kuidas Meghan Markle naaseb talle kuulsuse toonud sarja

Sarja kaheksas hooaeg tutvustas uusi tegelasi. Alex Wheeler (Dulé Hill) ning Samantha Wheeler (Katherine Heigle) asendavad lahkunud Mike Rossi ja Rachel Zane’i. Ja Ameerikale omaselt hoiab sari ka rassilisel esindatusel silma peal, sest Hill on mustanahaline näitleja, ning esindatud on ka tugev naiskarakter, keda mängib Heigle.

Kolmapäeval linastus sarja «Pintsaklipslased» üheksanda hooaja viies osa. Kui esimesel neljal on Donna Paulsen (Sarah Rafferty) teinud paar-kolm telefonikõnet heale sõbrannale Rachel Zane’ile, siis on kõned läinud otse sõnumitesse. Rachel Zane’i häält ega nägu sarjas näha pole olnud.

Patrick J. Adams aga astus viimases osas fännide ette, kui ta läks Mike Rossi rollis taaskord oma mentori ja hea sõbra Harvey Specteri (Gabriel Machti) vastu. Mike Rossi klient, kes on korvpallur, soovis oma sponsorfirma lepingust taanduda, sest ta külastas Hiinas asuva vabrikut ja nägi, et töötajaid ekspluateeritakse. Kuigi Harvey, kes esindab sponsorfirmat, oli kliendi heatahte märgiks kuu varem Samanthale andnud, siis osales ka tema «võitluses» Mike’i ja tema kliendi vastu. Mike Ross oleks tänu avalikkuse survele peaaegu juhtumi võitnud, aga Samantha rikkus eetilisi piire ning võit läks hoopis Harvey firmale. Nende ülemus sai Samantha rikkumisest teada ja vallandas ta koha peal.

Väljaanne New Idea kirjutas 9. juulil, et Rachel Zane on sarja viimases osas tõepoolest naasmas, kuid mitte ekraanile. Nii Patrick J. Adams kui sarja looja Aaron Korsh sõnasid, et Sussexi hertsoginna tegelaskuju näeb meenutusklippides (flashbacks) ja temaga räägitakse telefonis. Seega on Meghan Markle mingis mõttes sarja viimases hooajas ikka veel osaline, aga mitte enam nii suures mahus kui fännid lootsid.