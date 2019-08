Filmindus kui selline on mulle alati huvi pakkunud. Minu esimene unistuski oli saada näitlejaks. Ma olin siis viiene, kui mulle esimest korda see mõte pähe tuli. Naljakal kombel tekkis see siis, kui ma vaatasin «Terminaator 2-te». Hiljem unistus hääbus, kuna ma nägin, et kaamera ees mul kohta pole, aga filme jäin ma ikka armastama. Ma olen näinud üle tuhande filmi, kõikidest žanritest. Ma olen nautinud kümnete lavastajate, sadade näitlejate ja kümnete tuhandete ekstrate tööd.