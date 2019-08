Täna lahkus meie seast armastatud Eesti näitleja Tõnu Aav.

Tõnu Aav lõpetas 1961. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikooli I lennu.

Aav on mänginud rohketes filmides ja kümnetes telelavastustes, olnud osatäitja mitmetes kuuldemängudes ja andnud hääle heliplaatidel esitatud jutustustele.

Alates 1961. aastast oli ta Eesti Draamateatri näitleja.

2019. aastal meenutas Tõnu Aav Vikeraadio saates «Käbi ei kuku» päeva 1973. aastal, mil tal tuli lahutuse tõttu oma pojad Lauri ja Ardi nende ema hoolde jätta. «Ma elasin õudselt läbi seda. Ma isegi ei tahaks sellest rääkida, see oli üks nii pisaraterohke periood. See, et sa ikkagi pead ära minema,» meenutas Tõnu Aav Vikerraadio saates.

Aav avaldas ka, et lohutas end sellega, et vähemalt olid tema poisid kahekesi. «Nad said kahekesi mind taga rääkida ja süüdistada. Üksikul lapsel on see palju raskem, kahel lapsel on vist pisut kergem, kuigi nii ei saa selle kohta öelda, see on maailma lõpp nii või naa,» lisas ta.

1999. aastal suri näitleja teine abikaasa Murel vähki. Pärast abikaasa surma oli Aav kümme aastat lesk. Viimases intervjuus Arterile rääkis näiteja, et elus on armastus siiski kõige tähtsam. «Muidugi on armastus kõige tähtsam! Eestiaegne kupleesalm ütleb, et armastus on unistus, sa pead ise seda uskuma. Mis ta täiuslikult olema peaks, kes seda teab,» sõnas Aav.

«Olin kümme aastat lesk olnud, aga üksi on igav elada. Nii võtsin plaani endale naine leida. Selle kindla sooviga ma puhkusereisile Türki sõitsingi.»

«Ma isegi teadsin täpselt, missugune see naine peab olema – ilus, nagu siit juuresolevalt pildilt näha, taluperest, ja ei tohi olla üksik laps. Kambakesi kasvavad lapsed palju paremaks inimeseks. Ja niipea kui Ruthi nägin, sain kohe aru – tema ongi. Ma seda ei tea, millal Ruth aru sai.»

Arteris meenutas ka näitleja abikaasa Ruth, millega Tõnu Aav ta ära võlus. «Tuttavaks saime Türgi rannas, kivi otsas. Mina istusin seal ja Tõnu tuli ka sinna ja hakkas rääkima. Ma ei valeta – ta rääkis paar tundi küll! Jutustas mulle terve oma raamatu ümber,» sõnas Ruth.