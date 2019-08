Eesti iludus Liza Lind võttis Iisraeli fotograafi jaoks ihualasti

22-aastane maailmarändur ja meigikunstnik poseeris Iisraeli fotograafi jaoks, et luua mõned tõeliselt kütkestavad pildid. Keda köidab Iisraeli loodus, keda Eesti kaunitari ilu – silmailu pakuvad fotod igaühele.

«Trikk on selles, et senikaua kui tead, kes sa oled ja mis su õnnelikuks teeb, ei ole vahet, kuidas teised sind näevad,» jagas Liza Lind ühe pildi all õpetussõnu.