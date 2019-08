Varro Vooglaid näeb Jeffrey Epsteini surmas vandenõuteooriat

Uudiste - ja arvamusportaali Objektiiv tegevtoimetaja Varro Vooglaid kirjutas sarkastilises toonis Facebooki: «Mitmed kommentaatorid ennustasid, et just nii see läheb -- «enesetapp» saab lastekupeldajast miljardäri Jeffrey Epsteini vanglas kätte enne, kui ta jõuab väiksema karistuse huvides õiguskaitseorganitele ära rääkida, millistele prominentidele ta tüdrukuid kupeldas ja milliseid rõvedusi (mh tema erasaarel ja eralennuki pardal) nendega korda saadeti.»

Vooglaid lisas: «Ja milline kokkusattumus, et just sel õhtul, kui Epstein vaid mõne nädala jooksul juba teist korda «enesetappu» sooritas – olgugi, et vangla eeskirjade kohaselt tulnuks kõik seda võimaldavad vahendid kongist eemaldada –, oli kongi videojälgimise süsteemi salvestusseade rivist väljas ...»

Jeffrey Epstein politseifotol FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Pedofiilias süüdistatud miljonär Jeffrey Epstein võttis endalt eile pärastlõunal vanglas elu. Mees leiti oma kongist peaaegu teadvusetult, kaelal vigastused.

Algselt ei olnud teada, kas haavandid Epsteini kaelal olid tema enda või mõne kaasvangi põhjustatud.

USA-s avaldatud piltidel on näha, kuidas Epstein, kes kannab ikka oranži vanglavormi, lesib maas silmad kinni. Sündmuskohale kutsutud parameedikud püüdsid meest elustada, aga tulutult.

New York Post teatas, et vanglasse saadeti kiirabi, kes ärimehe kiiresti New Yorgi kesklinna haiglasse toimetas.