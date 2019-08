Video: peigmees astus pulmapeol alkoholiga ämbrisse ning ämma reaktsioon oli geniaalne

Videos on näha, kuidas purjalik meesterahvas istub käed süles peolaua ääres. Postituse sisust loeb välja, et tegu on peigmehega, kelle kõrval istub tema värske abikaasa ema.

Vaatamata mehe ebaadekvaatsele olekule toidab ämm teda võileivaga, näitab kaamerale korraks isegi pöialt ning korraks isegi muigab peigmehe olukorra peale.

Video laeti Facebooki üles 9. augustil, sellel on ligi 9 miljonit vaatamist, ja see on praeguseks kogunud üle saja tuhande reaktsiooni. Sellele on kirjutatud ka 165 tuhat kommentaari.

Nii mõnigi kurtis kommenteerides, et peigmees käitus pulmas ebaviisakalt ning nemad ei oleks ämma asemel meest toitnud. Mitmed arvasid, et see peegeldab halvasti ka tulevast abielu. Samas astusid paljud mehe kaitseks välja.

«Ta oli võib-olla pabinas ja vajas alkoholi, et närve rahustada. Vaata, kui pingevaba ta on, laseb oma ämmal ennast toita ja turvalisena hoida,» kostis üks kommenteerijatest.

Teine tõi näite enda vastuvõtust, kus ka tema väga purju jäi. «Ma olin liiga hõivatud teretamise ja tänamisega, sõbrad ja perekond, kes tahtsid minuga tähistada, jagasid mulle alkoholi vasakult ja paremalt. Ma ei söönud ärevuse pärast tol päeval midagi,» kirjeldas kodanik, kellel hakkas oma pulmapeol koguni paha. Lohutuseks lisas naisterahvas, et tähistas hiljuti abikaasaga neljandat abielu aastapäeva.