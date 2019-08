Alaealiste kupeldamises süüdistatav miljonär Jeffrey Epstein leiti vangikongist surnuna

Kaks nädalat tagasi hakati 66-aastast Epsteini vanglas eraldi jälgima, et ta endalt elu ei võtaks. Toona leiti ta oma kongist peaaegu teadvusetult, kaelal vigastused, teatas The Sun .

USA-s avaldatud piltidel on näha, kuidas Epstein, kes kannab ikka oranži vanglavormi, lesib maas silmad kinni. Sündmuskohale kutsutud parameedikud püüdsid meest elustada, aga tulutult.

New York Post teatas, et vanglasse saadeti kiirabi, kes ärimehe kiiresti New Yorgi kesklinna haiglasse toimetas.