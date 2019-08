Alaealiste kupeldamises süüdistatav miljardär Jeffrey Epstein leiti vangikongist surnuna

Intsident juhtus kaks nädalat pärast seda, kui 66-aastane Epsteini hakati rohkem jälgima, et seda ei juhtuks. Ta leiti oma kongist peaaegu teadvusetult, kaelal mitmed vigastused, teatas The Sun .

Mees, kes nägi välja nagu Epstein, viidi täna kell poole kaheksa hommikul kanderaamil Manhattani parandusasutusest välja. New York Post teatab, et vanglasse saadeti kiirabi, kes ärimehe kiiresti New Yorgi kesklinna haiglasse toimetas.