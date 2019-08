Eesti kaskadöör: tänapäeval ei tehta filmis enam ühtegi asja, mis oleks eluohtlik

«Julgen arvata, et tänapäeval enam ei tehta filmis ühtegi asja, mis oleks eluohtlik,» rääkis kaskadöör Menu vahendusel. «Mis ei tähenda, et ei juhtuks õnnetusi inimestega. Kõik asjad on tehniliselt planeeritud sedaviisi, et saaks teha vähemalt kümme duublit. See ei saa ohtlik olla.»