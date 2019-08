Kahe lapse ema tekitas kuumas rongis palju pahandusi

Becki sõnas enda kaitseks, et teda ja teisi reisijaid koheldi kui kariloomi, kes pidid ülerahvastatud rongis kuumade temperatuuridega võitlema. Naine eitab ka jutte nagu ta oleks rongijuhti verbaalselt rünnanud, öeldes hoopis, et ta püüdis saada tema tähelepanu, kuna üks meesreisija oli peaaegu teadvust kaotamas.

«Ma koputasin uksele, aga ei saanud vastust, ja inimesed hakkasid paanitsema, kuna keegi ei teadnud, kas juhiga on kõik korras. Me ei saanud kelleltki mingit infot selle kohta, mis toimus.»

Briti transpordipolitsei hakkas meedias Becki pilti levitama, lisades, et nad otsivad teda seoses juhikabiini tormamisega ning juhi sõimamisega seisva rongi pärast. Naine sõnas, et tal on kahju, et ta rongijuhi peale karjus, aga ta on kindel, et rongijuht andis politseile teadlikult valed ütlused.