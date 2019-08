Endine tippmaadleja on häkkimise eest kohtu all

Rauno Pajuviidik on karistusseadustiku paragrahv 217 lõik 1 ehk arvuti, arvutisüsteemi või arvutivõrgu ebaseadusliku kasutamise eest koodi, salasõna või muu kaitsevahendi kõrvaldamise teel kohtu alla. Süüdimõistmise korral ootab teda ees rahaline karistus.

Elu24 kirjutas eelmise aasta veebruaris, et Power Hit Raido saatejuht Brigitte Susanne Hunt jagas enda Instagramis sõbranna muret, kuidas tema endine poiss-sõber läks talle kallale ning varastas naisele kingitud asjad, mida mehe uus kallim nüüd avalikult müüb.

Toimetuse poole pöördus Brigitte sõbranna, kes paljastas, et selleks meheks on Eestis tuntud maadleja Rauno Pajuviidik.

Rauno Pajuviidik on Kreeka-Rooma maadluses neljakordne Eesti meister (2010, 2013, 2014, 2015). Ta on osalenud ka Euroopa meistrivõistlustel, kus tema kõige parem koht juunioride arvestuses on 12 (2009. aastal Gruusias).