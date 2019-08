Pildid ja video: belglased on nördinud, kuna kuulus keskaegne sild lõhutakse

105-kilomeetrine kanal läheb maksma 4,2 miljardit eurot ja see ühendab Seine’i ja Scheldti jõe, teatab medievalists.net.

See kanal kergendab kaupade transporti Prantsusmaa, Belgia ja Hollandi vahel.

Pont des Trousi silda hakati lõhkuma 2. augustil, et selle asemele ehitada suurem ja tänapäevasem sild, mille alt pääsevad ka kaubalaevad läbi.

Nii Tournai’ elanike kui arhitektuuripärandi ekspertide sõnul on see keskaegne sild kultuuriväärtus, mis oleks tulnud säilitada.

Kohalikud ja lehekülje archeologica.be toimetaja Pierre-Emmanuel Lenfant üritasid silla ja selle juures olevate tornide lõhkumist takistada, kuid see ei õnnestunud.

Ajaloolase Lenfanti sõnul oli Pont des Trous hästi säilinud keskaegne sild, olles kunagi osa Tournai’ kaitsesüsteemist. Ta lisas, et silla mõlemas otsas olevad tornid mängisid tähtsat rolli. Vasakul kaldal on 1281 ehitatud Bourdiel ja paremal kaldal on 1302 – 1304 ehitatud Thieulerie.