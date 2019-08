Pildid: Meghan Markle'i kunagine Los Angelese kodu pandi müüki

Prints Harry abikaasa Meghani kodu Ameerikas, Los Angelese linnas, on pandud müüki. Näitleja elas seal koos oma endise abikaasaga, Trevor Engelsoniga, alates 2011. aastast kokku paar aastat.

210 ruutmeetrise puidust põrandatega maja müüki vahendab The Bienstock Group kinnisvara firma.

Meghan Markle'i kunagise Los Angelese kodu müüki vahendab The Bienstock Group kinnisvara firma. FOTO: Kuvatõmmis kodulehelt

Los Angelese südalinnas, Hancock pargi läheduses asuv 1924. aastal ehitatud maja alumine korrus on avara plaaniga. Kaminaga elutuba avaneb söögitoaks ning köögis on samuti söömiseks eraldi ala. Majal on kokku neli valgusküllast magamistuba, kaks renoveeritud vannituba ülemisel ja üks vannituba alumisel korrusel.

Lisaks on majal tagaaed, kus on ka vabaõhu einestamisala. Meghani endisel majal on ka eraldatud parkimiskoht ning garaaž.

The Bienstock Groupi kodulehel on maja hinnaks ligi 1.8 miljonit dollarit ehk umbes 1.6 miljonit eurot. 6. augustil on võimalik Meghani endise elukohaga lähemalt tutvuda maja avatud uste päeval.

TMZ teatel ei ole kindel, kas Meghan oli siiani maja omanik, sest pärast lahutust 2013. aastal kolis Sussexi hertsoginna Kanadasse telesarja «Suits» filmima.