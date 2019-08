SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kellele seekord õnn naeratab ja kes peab veel ootama

Jäär

Märkad enda juures midagi, mida enne märganud pole. Muutud julgemaks ja enesekindlamaks. See võimaldab ka teistel uut sind tundma õppida.

Sõnn

Vahest tundub, et õnn naeratab vaid teistele. Ja nüüd läheb ka edasi. Valed valikud on viinud sind täbarasse olukorda. Nüüd pead pingutama, et asjad paremaks läheksid.

Kaksikud

Oled viimasel ajal kurb ja üksik Pead rohkem tegelema asjadega, mis sind õnnelikuks teevad. Kuigi armastuse vaatab sinust praegu mööda, siis peagi on tuuled pöördumas.

Vähk

Tinder pakub alati võimalusi uute inimestega tutvumiseks. Kui sul on konto olemas, siis kohenda oma profiili. Kui veel ei ole, siis mine selfie’sid tegema.

Lõvi

Värkse õhk aitab paremini mõelda. Mine kõnni pargis või looduses või metsas. Nuusuta lilli ja naudi ilma. Kodus passimisega kedagi ei leia. Ütle vähemalt kolmele inimesele midagi head.

Neitsi

Oled viimastest suhetest palju õppinud ja pead nüüd püüdma neid oskuseid praktikas ära kasutada. Aga ära liiga palju mõtle, muidu jääd rongist maha.

Kaalud

Oled juba ammu mõelnud muudatuste tegemise peale. Nüüd on aeg see samm ära teha, sest liigne ootamine muudab laisaks. Haara võimalustest, mis sinu poole tulevad.

Skorpion

Sinu selle nädala õnnenumbriks on 13 ja oluliseks värviks pruun. Märka neid enda ümber ja sai üllatud.

Ambur

Vanasõna ütleb, et koerale uusi trikke ei õpeta. Aga see on vaid vanasõna. Kui proovida ja õigete vahenditega pingutada, siis on ka noor hobune kõbus edasi.

Kaljukits

On aega püüda enda füüsilist ja vaimset tervist parandama hakata. Need mõlemad on väga olulised sisemistest deemonitest lahtisaamiseks, mineviku seljataha jätmiseks ja tulevikku vaatamiseks.

Veevalaja

Asjad ei ole elus kõige olulisemad. Hoopis tähtsamad on inimesed meie ümber. Alati ei pea õnne leidmiseks uusi tutvusi tegema, piisab ka vanade sõprade meelespidamisest.

Kalad