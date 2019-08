VIDEO NASA: paanikaks pole põhjust, tõenäoliselt kihutab 10. augustil asteroid taas mööda

25. juulil meie planeedist mööda lennanud asteroid 2019 OK tekitas teadlastes kerge paanika, kuna see kosmiline keha avastati vaid mõni aeg enne möödalendu, teatab newsweek.com.

Asteroid. Pilt on illustreeriv FOTO: - / AFP/Scanpix

Asteroid 2006 QQ23, mis möödub Maast 10. augustil, sellist ohtu ei kujuta, sest see asteroid avastati juba 21. augustil 2006 ja ta liikumisteekond on teada.

NASA teadlase sõnul möödub 2006 QQ23 Maast 0,049 astronoomilise ühiku ehk 7,3 miljoni kilomeetri kaugusel ja selle kosmilise keha liikumiskiirus on 16 640 kilomeetrit tunnis. Kosmilises mõistes on see asteroid Maale üsna lähedal.

Asteroid 2006 QQ23, mille suurus on 250 – 570 meetrit, on liigitatud Maa lähedaseks ohtlikuks objektiks. 263-päevase orbitaalperioodiga asteroid on Ateni klassis, milles on asteroidid, mille orbiit lõikub Maa omaga.

Arvutigraafika, millel on kujutatud asteroid 2006 QQ23 orbiiti FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

NASA esindaja Paul Chodase sõnul ei ole kellelgi põhjust tunda kabuhirmu ja paanikat, et äkki nimetatud asteroid põrkab Maaga kokku. Chodas on veendunud, et vähemalt sel korral midagi katastroofilist ei juhtu.

«Kui võrrelda seda asteroidi 65 miljoni aasta taguse 10-kilomeetrise asteroidiga, mis käivitas hiidsisalike väljasuremise, siis see on väike. Samas aga on tegemist Maa lähedase asteroidiga, millel tuleb silm peal hoida. Kui ta tõesti Maaga kokku põrkab, siis on tõenäoliselt lokaalne katastroof, mitte globaalne,» jätkas astronoom.

Meie päikesesüsteemis on umbes 900 asteroidi, mille diameeter on üle 1 kilomeetri ja need on suuremad kui 2006 QQ23.

Chodase sõnul on Maa jaoks kõige ohtlikum asteroid 101955 Bennu, mis järgneva paari sajandi jooksul võib meie planeediga kokku põrgata.

Asteroid Bennu FOTO: HO / AFP/Scanpix

492-meetrise diameetriga asteroid 101955 Bennu avastati 1999. Tegemist on meie planeedile potentsiaalselt ohtliku asteroidiga, mis teadlaste hinnangul ajavahemikul 2175 – 2199 tõenäosusega 1:2700 võib Maaga kokku põrgata.