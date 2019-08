VIDEO Kas tõesti Kennedyte needus? Robert Kennedy lapselaps Saoirse Kennedy Hill leiti surnuna

Robert Kennedy oli USA 35. presidendi John Kennedy vend. See president lasti 22. novembril 1963. aastal Texases Dallases maha.

Saoirse Kennedy ema on Courtney Kennedy Hill ja ta isa on Paul Hill. Saoirse ema Courtney Kennedy sündis Robert Kennedy ja ta naise Etheli 11 lapse seas viiendana.

Pere teatel on nad Saoirse surmast vapustatud ja paluvad, et meedia neid leina ajal ei tülitaks.

«Ilma temata on meie elu ja maailma märgatavalt vaesem. Ta töötas heategevusorganisatsioonides ja aitas Mehhiko vaesetesse piirkondadesse koole rajada,» sõnas 91-aastane vanaema.

Hyannis Porti päästeteenistuse juht Greg Dardia sõnas ajakirjanikele, et parameedikud said väljakutse Kennedyte majja 1. augustil kell 14.30 kohaliku aja järgi.

Baranstable’i politsei koos prokuratuuriga uurib Saoirse Kennedy Hilli surma. Mõlema ametkonna esndajad kinnitasid, et tõenäoliselt on tegemist narkosurmaga.

2016. aastal avaldati üliõpilasajalehes Deerfield Scroll Saoirse Hilli depressiooniteemaline kolumn, milles ta tunnistas, et teismeliseeas oli tal raskekujuline depressioon.

Selle tõttu arvatakse, et ta võis hiljem hakata tarbima narkootikume, mis talt nüüd elu võtsid.

Kennedyte perekonda peetakse USAs neetuks, sest selles suures suguvõsas on olnud aastakümnete jooksul palju ootamatuid ja vägivaldseid surmasid.

John Kennedy Jr, ta naine Carolyn Bessette ja naise õde Lauren Bessette said surma 1999. aastal, kui nende väikelennuk Atlandi ookeani kukkus.

FOTO: Frank C. Curtin / AP/Scanpix

Massachusettsis Hyannis Portis asuvas majas on elanud mitu Kennedyte põlvkonda, see maja kuulub praegu Ethel Kennedyle, kes on senaator Robert Kennedy lesk.