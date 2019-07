Vaata Eurovisiooni võitja reaktsiooni, kui naise kleit esinemise ajal põlema läks

Kände hur det började dofta rök i «Stormvind» alldeles i närheten av mig på scen och tänkte att det måste hänt nåt nere vid publiken. Jag började titta mot kravallstaketet och såg då att det var en hårsmån från att chiffongklänningen jag satt i tog eld! 💃🏻💥 15 meter tunt tyg från England som flyger fint i vinden och ger en somrig känsla designad utav Margaretha Julle. Love it. ☀️2 konserter kvar nu utav redan spelade 20 st i sommar på «Naket turnén» med akustiska hits! Otroligt LYCKAT. (30 juli i Karlskrona, Aspö och i Sundsvall den 10 augusti är kvar.) Jag har dansat i vinden, fastnat med klackarna i släpet mer än 100 ggr, fastnat i trappen ned mot publiken, suttit fast under vakternas + publikens skor när jag varit ute i «allsångs havet» osv osv. Så egentligen är det rätt beundransvärt att klänningen fortfarande sitter kvar på mig efter 20 st 2 timmars konserter... ha ha ( annars hade det blivit riktigt naket ) för att vara en exklusiv «hot couture» / röda mattan - klänning!! 💃🏻 🙏🏽😉🗝🌼👌🏼💃🏻 Enda gången på hela turnén som jag inte inte var med på soundcheck och ställde iordning all min rekvisita, tekniska rider på scen osv var just idag.. och så lade sig klänningen över en av de otroligt heta ljus-kannorna som egentligen har en annan position. Tyckte situationen löstes bra med mitt dricksvatten och «lite is i magen». And yes of course «the show must go on»! Kände mig aldrig rädd men blev lite orolig om det ev fanns nån liten tillstymmelse av rökbildning någonstans i tyget efteråt. Jag känner mig dock trygg på scen, både tekniskt och tillsammans med mina musikanter om något skulle hända! En av sommarens varmare dagar hade Sverige idag, Även en av de hetaste o bästa konserterna ikväll som Samuel Gajicki, Alexander Holmgren och jag levererade tillsammans med en bedårande publik! Tacksam å det ödmjukaste. 🙌🏻🎼🙏🏽🦋🗝 Tack #tylösand Tack #åsagessle för efterfesten. Tack Peter Karlsson för videon #fångadavenstormvind #närdetrykeriminklänning... #ärdetmångasomröketsamtidigt..? #detkundegåttvärre #brändscenklänningtillminutställning.. #måsteskaffaenbrandfilt #jagharvaritmedomvärresaker #tadetkallt #intemissaensoundcheck #geraldrigupp

