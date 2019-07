Miley Cyrus võttis diivanil poolpaljalt sisse vägagi kutsuva poosi

Pildil on üle 4 miljoni reaktsiooni ning tuhandeid kommentaare, kus enamikud kiidavad heaks Miley sensuaalse poosi. Samas on ka neid, kes viskasid veidi nalja ning norisid selle üle, kuidas Miley diivanil istub.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 26, 2019 at 12:15pm PDT

«Kuuma tüdruku suvi», millele Miley oma postituses viitab on aga sel suvel sotsiaalmeedias populaarsust kogunud trend, teatab time.com. Selle eesmärgiks on rõhutada positiivsele keha imagole ja eneseusule. Trend on populaarne just hiphop feministide seas.