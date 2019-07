Ala 51 ründamise tüüpi üritus: naljaninad kutsuvad inimesi jooma

Selle kuu algusest on Facebookis levinud üritus, kus kutsutakse inimesi ründama Ameerika Ühendriikides Nevada kõrbes asuvat USA õhuväebaasi Ala 51. Kui Ala 51 ideeks on UFO-de kohta käivate saladuste paljastamine, siis töölt lahkumine ja õllele mineku idee ei taga ei ole muud, kui lihtne puhkus.

Kuulutuse järgi toimub üritus juba 19. augustil umbes kell 12 lõuna ajal.

Ürituse juures on ka tunnuslause: «Nad ei saa meid kõiki vallandada.»

Aga ürituse toimumiskoht tekitab küsimusi. Kuulutuses on see Londonis, aga kas see tähendab, et inimesed peavad Londonisse kohale tulema ja siis õllele minema või saavad nad seda ka oma kodulinnas teha?

Selle kohta ei ole antud täpsustavad informatsiooni.

Sellele vaatamata on üritusel palju huvilisi. 35 000 inimest on end tulijaks märkinud ja üle 121 tuhande märkis, et nad on samuti huvitatud.

19. august on esmaspäev. Üks huvitunutest uuris, kas üritust on võimalik reedele lükata, sest ta ei ole esmaspäeval tööl ning tahaks väga töö ajast just jooma minna.

Teine uurib, mida siis teha, kui ka ülemus tahab kaasa tulla.

Kolmas teatab, et ta on teisel poole maakera, aga on osalejatele hinges toeks.

Neljas kutsub üles ka töötuid inimesi joomapeoga ühinema. Ei ole ju mingit põhjust, miks nemad ei tohiks koos teistega juua.