Kunstnik Mare Tralla võttis end kunstinäitusel laste ees paljaks

Pildilt on näha, et poisid Trallast väga vaimustunud pole.

Loo on üles korjanud ka mitmed välismaised väljaanded. The Gateaway Pundit kutsub seda lause laste ahistamiseks.

Your News kirjutab, et Euroopa feminist võttis end laste nähes kunstinäituse jaoks alasti.

Dave Rubini, kellel on YouTube'is miljon tellijat ja Twitteris üle 600 000 jälgija, vastus Rita Panahi säutsust. Rita algset postitust on siiamaani Twitteris jagatud üle 3000 korra. Ja sealt edasi on seda ka teised inimesed ja kasutajad jaganud. Raske on öelda, kui paljude inimesteni see pilt jõudnud on.