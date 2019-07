Soome seksinukkude bordell sulges ajutiselt uksed, kuna «töötajad» on ära lõhutud

Kannelmäkis asuv seksinukkude bordell avas uksed eelmise aasta novembris. See asub Helsingis Kannelmäki kaubanduskeskuse taga. Bordell on kõiksuguste klientide seas niivõrd populaarseks osutunud, et omanikud otsustasid asutuse ajutiselt sulgeda, et nukke remontida, kirjutas Ilta-Sanomat.