Eesti jalgpallimeeskonna palub abi: mees on rabelenud ennast tükkideks, et tagada oma lastele söök lauale

Me kõik vajame kord abi. Kord on abivajaja väike, kord suur. Just nagu aitas Eesti rahvas väikest Annabeli, kes vajas eluohtliku haiguse raviks maailma kallimat ravimit, soovib II liiges põhi/ida regioonis palliv FC Jõgeva Wolves abistada ühte oma klubi liiget.

«Meie toetajad ja jälgijad on kindlasti märganud meie ridades seda üdini positiivset ja naerusuist mängijat Andrei Usmanovit, kes alati endast tiimi ja meeskonna heaks kõik annab. Kahjuks on elu temale ja ta perele mänginud väga suurt vingerpussi ning seis on pehmelt öeldes ääretult kurb ja katastroofiline,» kirjutas klubi Facebooki.

Sellele järgnes Andrei lugu ning selgitus mis tema ja teme perekonnaga juhtus, et nad nüüd niivõrd täbaras olukorras on.

«Nimelt, alates varakevadest on Andrei ja tema pere elu pööratud pea peale ning praeguseks hetkeks on olukord muutunud väljakannatamatuks. Ühel saatuslikul päeval sai liiklusõnnetuses üliraskesti vigastada Andrei naine. Sellest ajast peale on Andrei pidanud üksi töö kõrvalt kasvatama väikseid lapsi ning käima väga tihti naisel külas haiglas nii kaugel Haapsalus kui ka varasemalt Tartus. Mees on rabelenud ennast tükkideks, et tagada oma lastele vähemalt mingigi söök lauale ja soe kodu olemiseks ja elamiseks. Hiljuti kaotas Andrei töö firma Eestist kadumise tõttu ning nüüdeks on leidnud uue koha, kuid see ei tee elu kuidagi lihtsamaks. Igapäevaselt autoga maalt linna tööle sõitmine ja väikeste laste järgi graafiku sättimine on mehe pingetest ja rahast niivõrd tühjaks tõmmanud, et igasugune sära ja motivatsioon edasi rassida on jõudmas otsakorrale. Lisaks lõppevad Andrei tööpäevad näiteks südaööl, mis teeb olukorra veel kordades raskemaks, mehe enda sõnul lihtsalt teist varianti ei ole... Kuhjunud on kõik arved ja kohustused ning kuskilt ei paista lõppu tulemas, ka naise olukord on endiselt kriitiline ja kõik see kokku tekitab sellise kompoti, mida mitte keegi meist ei peaks kannatama.»

«Meile läheb see teema niivõrd sügavalt hinge, sest teame kuivõrd suur võitleja on Andrei, teame kui palju ta näeb oma pisikeste laste nimel vaeva ja muretseb samal ajal ka palju oma naise pärast, sõites teda mitu korda nädalas teisse riigi otsa haiglasse vaatama. Kuskilt on ta veel leidnud jõudu, aga vaikselt on ka need jõuvarud ammendumas ning lahendust ei paista tulevat.»

«Teame ja saame aru, et Andreil endal on ebamugav seda kõigiga jagada, aga olles teadlikud meie klubi toetajaskonna suurusest ja jalgpalliringkonna üldisest kokkuhoidmisest, siis otsustasime tuua selle teieni, kuna olukord on tõesti väga raske.»