Birgitit teavad kõik. Kes teavad teda Birgit Õigemeelena, kes esimese «Eesti otsib superstaari» võitis, või Birgit Sarrapina, kes Eurovisioonil käis. Birgit on eestlaste silme all sirgunud talendikast lauljast pereemaks, abikaasaks ning muusikuks.

Birgit on pärit sellisest väikesest kohast nagu Kohila. Tegu on kohaga, mida rahvasuus kutsutakse ka Kapa-Kohilaks, kuid Birgit ei tea, miks. Kuigi Birgit kolis juba ammu Tallinnasse, elavad tema vanemad ja õde siiamaani seal. Lapsepõlvekodus käib ta tihti, kas siis vanematel külas või esinemas. Sinna on alati rõõm minna ja mitte ainult sellepärast, et seal elavad vanemad, vaid seal on kogukonnatunne hästi suur.