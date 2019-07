Playboy modelli pisike bikiini hoiab naisest justkui elu eest kinni

Daniella, kellel on Instagramis 12 miljonit fänni, postitas hiljuti seksika bikiinipildi. Musta bikiinit iseloomustavad läbipaistvad paelad, mis tekitavad mulje, et neiut katavad ainult kolm riidelapikest.

Paljud fännid on muidugi Playboy modelli välimusest võlutud ning foto on kogunud juba üle 250 tuhande reaktsiooni. Lisaks on paljud kommenteerinud, et naine on «tõeline kaunitar» ja ühe fänni sõnul on Daniella tema «unistuste blondiin».