Feministid marus: Alasniidu lasteaia töökuulutus on sooliselt diskrimineeriv

Alasiidu lasteaed tegi uut töötajat otsides nii nagu paljud tööandjad: panid kuulutuse sotsiaalmeediasse üles, sest nii jõuab see rohkemate lugejateni. Ei ole teada, kui paljude inimesteni kuulutus jõudnud on ja kui paljud sellele reageerisid, kuid kuulutus on tähelepanu tõmmanud muul viisil.

Alasniidu lasteaia müramisõpetaj töökuulutus. FOTO: Facebook

Nimelt leiab võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta, et töökuulutus võib olla seadusega vastuolus. Pakosta andis kuulutuse kohta pika vastuse oma Facebooki lehel. Pakosta selgitas, et kuna ta ei ole lasteaia endaga rääkinud ja nende selgitusi kuulanud, siis ta saab olukorra kohta anda kommentaare, mis ei pruugi konkreetselt selle juhtumiga seotud olla.

«Soopiirangu märkimine töökuulutusse on lubatud üksnes konkreetse tööga seotud asjaoludest tulenevalt. Näiteks võib otsida just meest/naist tööle juhul, kui on klientidega kehalist kokkupuudet. Näiteks võib otsida naissoost haige/eaka põetajaks just naist või meeste juuksuriks just meest, aga loomulikult võib neile kahele töökohale otsida ka soopiiranguta inimest. Lihtsalt kehaline kokkupuude (juuste pesemisest ja peanaha massaažist kuni intiimsemate tegevusteni välja) lubab otsida samast soost töötajat. Lisaks võib tööga seotud kuulutus olla ka muudel juhtudel, näiteks Pattinsoni kehadublandiks otsiti samuti meessoost isikut ja ka see on töö eripäraga arusaadavalt põhjendatud,» tõi Pakosta välja seadusest tulenevad asjaolud.

Seadusest tulenevalt võivad mehed tööülesannete täitmisel tõsta suuremaid raskuseid kui naised. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Kuid Alasniidu lasteaia töökuulutus tema arvates seadusele ei vasta. «Selle Alasniidu kuulutuse puhul tundub olevat sooline piirang pigem põhjendamatu, ent teatud asjaolude puhul võib see olla põhjendatud,» kirjutas Pakosta. Ta lisas, et sooline erisus on lubatud vaid juhul, kui lapsed, keda tõstma peab, kaaluvad rohkem kui 25 kilo, mis on tööinspektsiooni kohaselt maksimaalne raskus, mida naised tohivad töökohustusi täites ühe korraga tõsta.

Ka kommentaariumis toodi ära, et kurb oleks vaadata, kui mõni raskem laps jääks tõstmismängude puhul kõrvale. Pigem ikka võtta tööle mees, kelle piirmäär raskuste tõstmisel on kõrgem.

Pakosta lisas, et kui soopiirang pole põhjendatud, siis on mõistagi õigus kandideerida mõlemast soost inimestel, ning juhul, kui näiteks naissoost kandidaat, kelle objektiivsed näitajad on selle töö tegemiseks sobivamad (nt eriharidus, varasem töökogemus jne), lükatakse konkursi käigus tema soo tõttu ikkagi kõrvale, on tal õigus nõutada valuraha soolise diskrimineerimise eest.

Nagu ka lasteaedades on ka sooline esindatud jalgpallis väga palju ühele poole kaldu. Jalgpallis on olukord vastupidine. Pildil USA koondislane Megan Rapinoe. FOTO: RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES

Teine suurem mure Pakosta jaoks oli alaesindatud soost inimese tööle meelitamine kuulutuse tekstis. See tähendab, et kui ühes konkreetses asutuses on ühe soo esindajaid tunduvalt rohkem, siis võib võrdsete kandidaatide olemasolul eelistada alaesindatud soost inimest.

Alasniidu lasteaia töökuulutuse puhul on küsimuseks, kas mehed on lasteaias alaesindatud. Kui on, siis võivad nad meest töötajana eelistada, kui tegu on objektiivsete näitajate põhjal võrdse kandidaadiga naisele. Kui ei, siis tuleb eelistada paremat kandidaati.