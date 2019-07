Maailmarändur Liza Lind annab nõu, mida teha, kui Instagram ära tüütab

«Ma olen viimasel ajal Instagramis igavust ja pettumust tundnud, nii et lõpetasin mitmete inimeste jälgimise,» alustas 21-aastane Liza Lind, kellel on Instagramis üle 36 000 jälgija.

«Lisaks ei ole Instagramis surfamise mõte see, et tunneksid end halvasti, kuna ei tee piisavalt trenni, pole piisavalt heas vormis või küllalt talendikas – see peaks sind inspireerima ja aitama leida uusi perspektiive, nii et ärge võtke kõike tõe pähe, mida siin näete. Instagram on lihtsalt tipphetkede kogumik,» jagas maailmarändur oma tarkusi.