Staarkommentaator Jaanus Betlem: eestikeelsetes kommentaariumides levivad Nõukogude-nostalgilised vaated

«Rahastamine ja sponsorlus on kindlasti võimumängude, ka poliitiliste võimumängude vahendid,» rõhutas ta.

Koos riigiga areneb inimene ja koos inimesega ajakirjandus. Riigi ja inimese küsimuses on Betlem tänapäeval näinud enam kriitilist suhtumist lääne elulaadi, kultuuriruumi, ühiskondlikesse tavadesse: suurenenud on kriitika Euroopa Liidu ja NATO pihta.

«Samas tunnen teravat puudust Jaan Krossi ja Toomas Pauli suguste sügavuti mõtlejate kirjutistest,» ütleb Betlem.

Mündi teine külg on Betlemi arvates Eesti rahvuslikkuse vastu suunatud. Eestikeelsetes kommentaariumides on hakanud hoogsalt levima ka selgelt Nõukogude-nostalgilised ja venemeelsed vaated ja seatakse koguni kahtluse alla meie iseseisvuse mõttekus ja perspektiivikus.

«Näen sellises tendentsis kasvavat ohtu Eesti riiklikule iseseisvusele, sest sellega häälestatakse inimesi esmalt oma riigis kahtlema ja seejärel õhutatakse lausa viha nende vastu, kes on juhtinud Eesti iseseisvuse ja lääneliku arengu teele,» selgitas Betlem.

Sõnavabaduse definitsioon

Ja siin ongi iva. See ongi sõnavabadus. Inimesel peab olema õigus rääkida ja arvamust avaldada, isegi siis, kui see ühe indiviidi või grupiga ei sobi. Inimesed saavad sellest teoorias aru, kuid ei lepi sellega, kui see, mida öeldakse, ei sobi nende maailmavaatega.

Inimesed defineerivad sõnavabadust erinevalt. Mõne jaoks on see valikuõigus, mida ja millal öelda, mõne jaoks midagi komplekssemat, midagi konkreetset. Betlemi jaoks tähendab sõnavabadus arvamuste paljusust meedias. Tema meelest peaks ainuke tsensuur olema kahes aspektis: esiteks selgete, tõestatavate valefaktide väljarookimiseks; teiseks kõikvõimalike ebatsensuursuste ja madalkeelsuse kõrvaldamiseks. «Väljenduses võib olla terav ja irooniline, kuid ei tohi olla labane ja sõimav!» rõhutas kommentaator.

Jaanus Betlemi jaoks on vihakõne ennekõike see, kui kedagi sõimatakse ebatsensuurselt ja madalakeelselt lihtsalt niisama. FOTO: Caro / Conradi / Caro / Scanpix

Kui mõni aeg tagasi tõstatati meedias küsimus sõnavabaduse ohus olemise kohta, siis Jaanus Betlem arvab, et sellega on kõik korras. Olukord on küllaltki hea, ent halb on nii see, kui mingid ühiskonnas selgelt olemas olevad seisukohad jäetakse kajastamata kui ka see, kui mingid seisukohad hakkavad liialt prevaleerima. Need siis kuulutatakse peavooluks, mainstream`iks. Ülejäänud, mis sellest erinevad, nimetatakse eelarvamuslikult ja ilma põhjalikuma analüüsita äärmuslikeks ja halbadeks.

Sõnavabaduse halb külg on vihakõne. Mõne meelest kasutab vihakõnet suur osa ühiskonnast, mõne jaoks on see vaid sotside või nn lumehelbekeste leiutis. Jaanus Betlemi jaoks on vihakõne ennekõike see, kui kedagi sõimatakse ebatsensuurselt ja madalakeelselt lihtsalt niisama, ilma selle isikuga kultuurselt väitlemata mingite seisukohtade üle. Või siis sildistatakse kedagi poliitilise kuuluvuse järgi sotsiks või ekreiidiks ja kukutakse ebatsensuurselt sõimama lihtsalt seepärast, et inimesel on teistsugused vaated kui sõimajal.

Betlem leiab, et vihakõne on näiteks ka selge vaenulikkuse avaldamine oma rahva ja riigi vastu. Või teatud rassi või rahvuse või sotsiaalse grupi vastu tervikuna ja eelarvamuslikult. «Vihakõnele tuleb vastu astuda ja seda tõkestada. Sõim ning muud isiklikud rünnakud ja ähvardused ei ole sõnavabaduse ilming, vaid on kultuuritus, halvemal juhul kriminaalne tegu,» toob Jaanus Betlem välja.

Vihakõne on ajakirjandusväljaannetes tihti võimalik anonüümsuse tõttu. Jaanus Betlem leiab, et anonüümsuseks on harva põhjust, näiteks siis, kui mingi olulise info avalikustamise tulemusel võib tekkida otsene oht inimese tervisele ja elule. Ta leiab, et sagedamini on anonüümsed kommentaatorid paraku siiski kas arad või alatud inimesed. «Ehkki argu ja alatuid on ka nende seas, kes oma nime alt kommenteerivad. Ilmselt on puudus ka arukatest ja vastutustundlikest moderaatoreist,» ütles Jaanus Betlem keerutamata.