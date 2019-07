Galerii: Eesti säravad lauljad esitasid lauluväljakul filmimuusikat

Filmimuusika Suurkontsert on osa kultuuriprogrammist «Lasnamäe filmisuvi», mis toimub Tallinna linna, filmikompanii Funfare Films Limited ja nende siinse esindaja OÜ Allfilm koostöös. See koosneb reast kultuuriüritustest, mis toimuvad samaaegselt Hollywoodi režissööri Christopher Nolani uue filmi «Tenet» võtetega.

Kontserdil üles astuva laulja Uku Suviste sõnul on filmimuusika alati eriline. «Filmimuusika teeb eriliseks see, et lisaks laulude esitusele on vaatajate-kuulajate mälus ka olustik, keskkond ja vanemate filmide puhul ka tundelised mälestused,» ütles Suviste.