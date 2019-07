OTSEFOTOD: kas tõesti tuli Nolan otse Postimehe akna alla filmima?

Paistab, et Nolani võtted jõuavad igasse Tallinna otsa. Seni on filmitud Pärnu maanteel, Linnahallis, vana kohtumaja juures, Telliskivis ja Laagna kanalis – kas nüüd ka Maakri tänaval?

Kohavalik oleks mõneti irooniline, kuna suurfilmi ümbritseb saladusloor ning meediat üritatakse võtteplatsilt iga hinna eest eemale hoida. Kuigi suuri staare Maakri tänaval kohal pole, ei saa välistada, et siin filmitakse vähemtähtsaid katteplaane.

Tehnika on igatahes kallis, suurfilmile kohane, autod on välismaa numbrimärkidega ning võtteplatsil on välismaalased, kuna suheldakse inglise keeles.