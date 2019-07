Korgijook ehk GHB püsib kehas 6-12 tundi, keskmiselt umbes kümme. See tähendab, et aeg, mil politseile (praegu vaid Tallinnas) ning EMO-des teste anda, on limiteeritud. Aga, nagu ka justiitsminister Raivo Aeg rõhutas, siis on politsei poole pöördumine või haiglasse minek uimastamise kahtluse korral väga oluline, vastasel juhul ei ole keda karistada.