Pildid ja video: Angela Merkel värises juba kolmandat korda, kuid ta eitab terviseprobleemi

Merkel on varasemate värisemiskordade järgselt kinnitanud, et ta tervis on korras ja paanikaks ei ole põhjust.

«Minuga on kõik OK ja ma olen töövõimeline. Ei pea muretsema, et minuga midagi lahti on. Arvan, et värinad tekkisid sellest, et ma astusin väga jahedast väga sooja ning vastupidi,» teatas Merkel.