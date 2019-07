Tahad Eestis pornot teha? Loe, mida selleks tegema pead

Pornograafia on miljardi dollari tööstus. Seda tehakse peaaegu igal pool maailmas. Lihtsate vahenditega on võimalik huvitunutele pakkuda mitmekülgset ja erinevat sisu. Internetiavarustes on võimalik leida igale fetišile väljund.

Christopher Nolani filmivõtetega Eestis ja pornohäärberi tekkega Piritale tekkis küsimus: kas Eestis saab pornofilme teha?

Kuigi Ameerika Ühendriikides, mis on maailma pornopealinn, pole pornofilmide tegemine keelatud üheski osariigis, siis Californiast on saanud koht, kus pornofilmide tegijaid ei saa süüdistada prostitutsioonis. California, kus asub ka peavoolumeedia filmitööstus, on porno «koduks» olnud juba 1970. aastatest. Interneti tekkega on pornot hakatud tegema ka mujal. California kõrval on pead tõstma hakanud ka Nevada osariik.

Pornostaar Ginger Banks seismas Pornhubi putka ees AVN auhindade ajal. FOTO: AP

Elu24 hakkas asja uurima, et näha, kas ja mis seadused reguleerivad Eestis pornofilmide tegemist. Selle kohta on täitsa isegi oma seadus olemas: pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus.

Seadus jõustus 1997. aastal ning viimane redaktsioon jõustus 2015. aasta 1. jaanuaril.

Seaduse järgi on pornograafia selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.

Seaduse kohaselt on keelatud ...

... pornograafilist sisu alaealistele demonstreerida ja levitada;

... sisu levitada ilma kõikide osapoolte loata;

... julmuse ja vägivalla heakskiitval viisil esitamine.

Pornograafilist sisu võib levitada selleks ettenähtud kohtades. Sinna kohta ei ole lubatud alaealiseid ja seal peab olema selleks vastav silt.

Tulevikus võib ka Eestil olla oma pornostaar nagu on pildil olev Sunny Leone. FOTO: SCANPIX

Pornograafilist sisu võib levitada vaid selleks seadusega ettenähtud füüsiline ja juriidiline isik. Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide ja lasteasutuste läheduses. Ettevõtja peab esitama pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimiseks majandustegevusteate.

Teose sisu ja nõudeid võib hindama tulla ka ekspertkomisjon, mis kuulub kultuuriministeeriumi juurde.

Ja ongi kõik. Rohkem seadus porno tegemist ei piira. Kolm seaduse peatükki.

Pornostaar Kristiina Bellanova FOTO: Jelena Rudi

Loomulikult on Eestil ka juba oma pornonäitleja juba olnud. Kristiina Raudsepp ehk näitlejanimega Kristina Bellanova, on sündinud 27. aprillil 1974 Tartus. Ta on eesti ettevõtja, seltskonnategelane, modell ja näitleja, kes on põhiliselt esinenud erootilistes ja pornofilmides, kirjutab Vikipeedia. Raudsepp õppis Elva Keskkoolis.

2001. aastal kandideeris Bellanova Eesti tõsielusarja «Robinsonid». Intervjuus pidas ta oma elu suurimaks veaks seda, et lasi end kümme aastat varem pornofilmidesse meelitada. 2009. aastal mängis ta lõbutüdrukut sarjas «Kelgukoerad».