Ryan Gosling mängib Martin Luther King juuniorit ja Sam Jackson Gorbatšovi ehk fännidele ei meeldi Arieli näitleja valik

Vähemusgrupid on viimasel kümnendil üha enam ja enam meelelahutusmaailmas toimuvat mõjutama hakanud. Nende nõudmistele rohkemate seksuaalvähemuste ja teist värvi esindavate gruppide esindamiste osas tullakse vastu. Enam ei saa filmistuudiod valgenahalist näitlejat mustanahalist tegelast mängima panna. Nüüd peab iga näitleja olema võimalikult sarnane tegelaskujule, keda nad mängivad. Must peab olema must, jaapanlane peab olema jaapanlane, transseksuaalne peab olema transseksulaane jne.

Aga nüüd on kriitika vastupidine.

Halle Bailey mängib Arieli. FOTO: ETIENNE LAURENT / EPA

Kui Disney teatas, et punapealist merineitsit, kes on valge kui printeripaber, hakkab mängima tumedanahaline Halle Bailey, siis said fännid pahaseks. Fännid, kes on enamasti valged mehed, leiavad, et Disney samm on silmakirjalik ja kahepalgeline. Kui valged ei tohi tumadenahalisi või asiaadi päritolu tegelasi mängida, siis miks on okei, kui tumedanahaline mängib valget tegelast. Kahepalgelisust on kritiseerinud ka tumedanahalised, kes toetavad kõikide võrdset kohtlemist.

Huumoriportaal 9gag on viinud kriitika teisele tasemele. Kui Disney näeb, et Ariel on mustanahaline ja vähemusgrupid arvavad, et see on õigustatud ja okei, siis miks ei võiks Chris Pratt mängida peaosalist Nelson Mandela eluloofilmis?

Chris Pratt Lõuna-Aafrika Vabariigi päästjana. FOTO: 9GAG

Või Anne Hathaway peaosalist filmis «Printsess ja konn»?

Võrdsus on võrdsus? FOTO: 9GAG

Ryan Gosling on Martin Luther King juunior?

Kas üks on rohkem võrdne kui teine? FOTO: 9GAG

Samuel L. Jackson Mihhail Gorbatšov?

See võiks isegi väga vinge olla. FOTO: 9GAG

Kiilakas The Rock mängib Rapuntselit?

Dwayne Johnsonil parukas pähe. FOTO: simon dawson / REUTERS

Või kui mustahanaline näitleja mängib Arieli, siis miks mitte juba Terry Crews teda mängima panna?

Miks siis mitte juba see? FOTO: 9GAG

Disney kommenteeris enda otsust palgata mustanahaline näitleja Arieli rolli sellega, et merineitsid ei ole üks rass ega isegi mitte päris.

Disney tütarkanal Freeform kaitses emafirmat ja kirjutas Instagrami: «Jah, «Väikese Merinetisi» autor on taanlane ja Ariel on merinetsi. Aga kuna Ariel ujub rahvusvahelistes vetes ja taanlased võivad ka mustanahalised olla, siis võib ka Ariel olla mustanahaline.»