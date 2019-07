Foto: tõsielustaar nautis rinnahoidjavaba päeva!

Ka on pildilt selgelt näha, et üleni tumedasse riietunud staar nautis rinnahoidjavaba päeva.

«Jumal küll, see pluus on ju läbipaistev,» kirjutas üks Chloe jälgijatest seepeale Instagrami.

Teisalt oli ka neid, kes tõsielustaari kaitsma asusid. «Mis probleem teil sellega on, et ta rinnahoidjat ei kanna. Nii on mugav. Te võiksite suureks kasvada. Ta võib teha ükskõik, mida tahab,» kirjutas üks fännidest.

«Solvavad kommentaarid tema postituste all on puhas kiusamine, kas te saate sellest ikka aru?» kirjutas veel teinegi fänn.

23-aastane tõsielustaar tunnistas veidi aega tagasi isegi, et internetitrollid on tema vaimset tervist kahjustanud, kommenteerides pidevalt tema keha.

Sama häire tõttu pöörduski ta ka ilukirurgia poole ning on sellele kulutanud juba üle 50 000 naela. Tegelikult on staarike lausa tunnistanud, et on ilukirurgiast pisut sõltuvuses...