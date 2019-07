Vahi värki: vanamees ja vanamammi ronisid enne üldlaulupidu mööda katuseid

Piltidelt on näha, kuidas tumesinises ülikonnas meesterahvas ja temaga koos olnud naine ja väike koerake Pronksi tn 3 Interflora lillepoe katusealuse peal turnivad. Kohale on kutsutud ka päästeteenistus, kes vanapaari alla aitas. Mammi ja papi said kastusele tõenäoliselt akna kaudu. Miks nad kodust väljumiseks ust ei kasutanud, see on praegu veel lahtine.