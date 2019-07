Nagu kellavärk! Briti paarid võtsid aega kaua neil kulus orgasmini jõudmiseks

Hollywoodi filmides kulub naistel sekundeid, et jõuda soovitud ekstaasini, kuid Suurbritannia magamistoas kulub selleks natuke rohkem.

Kolm Briti paari mõõtsid kaua võttis neil aega, et jõuda orgasmini.

Paar. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

Plum Lea (22) ja James Thomas (22) on koos olnud 8 kuud. Paar kohtus Tinderis ning on seksuaalselt väga aktiivsed. «Me seksime vähemalt kuus korda nädalas, tavaliselt õhtuti ning selleks kulub keskmiselt 15 minutit,» kirjeldas Plum rahulolevalt.

Naine kirjeldas, et paar ei piirdu ainult magamistoaga vaid proovivad erinevaid positsioone erinevates kohtades ühises korteris.

«Mina jõuan orgasmini tavaliselt esimesena, siis on Jamesi kord,» kostis Plum, kes arvab, et keskmiselt 13 minutit orgasmini jõudmiseks on naiste jaoks liiga kõrge. Samas kartis naine, et ajavõtmine paneb neile pinge peale, kuid seda ei juhtunud. Naise sõnul proovivad nad tulevikus veel aega võtta, et oma tulemust parandada.

«Kuna me räägime orgasmist nii avatult, siis on paarina selleni jõudmine palju lihtsam,» lisas James.

Plum jõudis orgasmini 8 minuti ning 29 sekundiga.

Jamesil kulus selleks 9 minutit ja 34 sekundit.

Paar. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

Hayley Garbutt (51) ja Maurice Garbutt (54) on abielus olnud 13 aastat.

«Leppisime Maurice'iga kokku, et ei lase oma seksielul tuhmuda, vahet pole, kui vanaks me jääme,» kinnitas Hayley, kes on enda sõnul voodis nagu energiline 18-aastane vanaema.

Paar seksib nädalas vähemalt viis korda ning teevad seda meelsasti hommikul, sest see on hea viis päeva alustamiseks.

Hayley tunnistas, et üheksal korral kümnest on tal seksides mitu orgasmi, ning vastavalt olukorrale, on nad võimelised orgasmini jõudma kahe minutiga.

«Inimesed arvavad, et kui sa saad 50-aastaseks, siis sa ei huvitu enam seksist, aga meie seksime nüüd rohkem kui varem,» tunnistas Hayley. Ka tema arvas, et 13 minutit on liiga pikk aeg ning viitab sellele, et naine ei ole piisavalt lõõgastunud.

Hayley abikaasa lisas, et heade kommete kohaselt peab naine alati esimesena orgasmini jõudma.

Kui paar aega võttis, kulus Hayleyl orgasmini jõudmiseks 5 minutit ja 46 sekundit.

Mauricel läks aega 6 minutit ja 56 sekundit.

Paar. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

Tracy Kiss (31) ja Freddie Shaw (28) on koos olnud 2 aastat. Paar seksib pigem õhtul, kui lapsed juba magavad, või pärast jõusaali.

«Mina võiks seksida kaks või kolm korda päevas,» kinnitab Tracy, keda Freddie algselt ei uskunud. Kuna mees töötab kodust, siis vahel veedab Tracy magamistoas aega ka üksinda.

Tracy usub, et naised peaks kombineerima eneserahuldamise ja seksi, et saaksid kogeda erinevaid orgasme. «Kui olen üksinda, võtab see mul palju vähem aega,» tunnistab naine. Kuigi lisab, et koos partneriga on orgasm parem.

Samuti peab paar oluliseks avatust ning orgasmist rääkimist ei tohiks tabu alla seada. Tracy lisas, et vahel võib stress orgasmini jõudmist mõjutada ning sellistel juhtudel on oluline oma partneriga seda jagada.

Freddie, sarnaselt eelnevatele meestele, kinnitas, et naine peab jõudma orgasmini enne meest. «Tüübina on oluline ennast kontrolli all hoida, et te mõlemad saaks voodis olles rahuldust,» teatas Freddie.

Tracy jõudis orgasmini 13 minuti ja 25 sekundiga.