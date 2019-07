20-aastane mees ärkas enda matustel surnuist üles

«Me valmistusime matuseks, kui keegi märkas Furgani jäsemeid liikumas,» kommenteeris juhtunut noormehe vend. «Viisime ta kiiruga haiglasse, kus arstid kinnitasid, et ta on elus ja ta pandi ventilaatorite alla,» lisas ta emotsionaalselt.

Surnuist üles tõusnud Furganit raviv arst kinnitas, et mees on küll kriitilises seisus, kuid kindlasti mitte ajusurmas. «Tal on pulss, vererõhk ja tal on ka refleksid,» lisas arst lõpetuseks.