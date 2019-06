Stsenarist Kerttu Rakke Helsingi pride'ist: sellel paraadil osalemist lugeda ajaloo muutmiseks on tobe

Kuna Eestis sellist üritust ei toimu, siis on eestlastel hea soomlaste tegemisi kommenteerida. Sama tegi ka sarja «Kodu keset linna» stsenarist Kerrtu Rakke. Ta ütles, et talle värvilised paraadid meeldivad, on kolmel korral Pariisi LGBT paraadidel käinud ja ka Tallinnas võiksid inimesed kasvõi iga päev tänavatel marssida.

«Aga pidada sellel paraadil osalemist ajaloo muutmiseks või mingiks eriliseks julguseks on tobe. Inimene ei pea ennast defineerima esimese asjana seksuaalsuse järgi. Maailmas on palju muud, mille järgi endale imidž saada - huvid ja hobid näiteks,» kommenteeris Rakke.

«Kui ma mõtlen oma geisõpradele, pole kunagi esimene mõte, mis mul nendega seoses pähe tuleb, et nad on geid. Ikka see, mida inimesed teevad ja mida naljakaks peavad, on tähtsam,» lisas ta.