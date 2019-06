Paul Neitsor purunenud suhtest Brigita Murutariga: ma ei ütleks, et kurb olen

«Mis siin ikka rääkida, elu teeb korrektuurid ja nii on lihtsalt,» põhjendab Neitsov lahkuminekut lühidalt.

Paar, kes kohtus 2014. aastal «Eesti laulu» konkursil, läks esmalt lahku eelmise aasta lõpus. Sellel aastal prooviti purunenud suhtele anda uus võimalus.

«Brigita soov oli uuesti proovida. Ütlesin, et jah, miks mitte proovida, aga siis nüüd natuke aega hiljem otsustas, et see ikkagi ei toimi,» kommenteerib Neitsov.

Samas oli paari lahkuminek siiski üksmeelne. «Ma ei ütleks, et ma praegu kurb olen,» täpsustav Neitsov, «vana teada tõde, et midagi, mis on keeruline olnud, seda on väga raske taastada. Lihtsalt lapse pärast, see ei ole ilmselt mõistlik.»

Neitsov lisab, et ka lapsel on parem, kui vanemad on õnnelikud. Muusiku sõnul on nad siiani Murutariga teineteisest väga heal arvamusel ning nende vahel püsib austus ka pärast lahkuminekut.