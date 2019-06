Pildid: need maailmakuulsad staarid on regulaarsed kanepisuitsetajad

Mis asi on CBD kanep? Kanepitaim sisaldab rohkem kui 100 erinevat kannabinoidi ehk looduslikku ühendit, millest tuntumad on kannabidiool ehk CBD ning tetrahüdrokannabinool ehk THC. Kui kõrge THC sisaldusega kanepitaime kasutatakse rekreatsioonilistel eesmärkidel ning see on enamus maailma riikides illegaalne, siis meditsiinilisel eesmärgil kasutatava kanepitaime THC sisaldus on äärmiselt madal ning see ei oma psühhoaktiivset toimet, kuid samas on selles väga kõrge CBD sisaldus.