Liliputtide tee pikema kasvu suunas on äärmiselt piinarikas

Kääbuskasvu all kannatajad on justkui tavalised inimesed, aga neid eristab teistest lühike kasv. Eri hinnangutel ei ole kääbuskasvuga inimesed pikemad kui 1,47 meetrit. Kuigi nende keha võib olla normaalse suurusega, on nende käed ja jalad kuni kaks korda lühemad kui tavainimesel.

Kääbused on aastakümneid olnud samamoodi diskrimineeritud nagu seksuaalvähemused ja teised vähemused, keda ei loeta normaalseks. Kuigi kääbused saavad nüüd käia koolis ja tööl, luua pere, mõned teevad isegi filmides kaasa, jääb mõnele siiski sellest väheks.

Lühikesed jäsemed, O-jalad ning muud selle haigusega kaasas käivad puudused võivad igapäevategevused raskeks teha, kirjutab Famous Scientist. Sellepärast otsustavad paljud liliputid radikaalse lahenduse kasuks. See radikaalne lahendus on liigeste pikendamise protseduur, mida tehakse mitme eri tehnikaga ja mitme eri nime all. Tulemusi on võimalik saavutada küll eri viisidel, aga neil on ka mõned ühised jooned. Protseduur on äärmiselt valulik ning nõuab pühendumist nii patsiendilt kui tema perelt. See ei saagi olla lihtne ettevõtmine, kui protseduuri käigus murtakse patsiendi luud ning reguleerijaid tuleb iga päev hooldada ja kontrollida.

Liigeste sirgendamise protseduuri läbi teinud naine. FOTO: printerest.com

Liigeste pikendamise protseduuri ajal (Vilarrubiasi tehnika või Lizarovi tehnika) peab kääbuskasvuga inimene minema arsti juurde. Seal murtakse reie-, sääre- ja/või käeluud, murtud kohale pannakse metallist reguleerijad, mis luid paigal hoiavad ning siis lastakse luul tagasi kasvada. Murtud luude vahele tekib ühenduslüli, mis annab patsiendi kasvule juurde 15–30 sentimeetrit. Ekspertide sõnul aitab selle protseduuri läbitegemine kääbustel elada normaalset elu, kus teistega on tervislikum suhelda ja see omakorda tõstab nende enesehinnangut.

Sellele vaatamata ei ole kõik kääbuskasvu inimesed valmis seda protseduuri läbi tegema, kuna see on äärmiselt piinarikas ning sellega võivad kaasneda terviseprobleemid. Patsientidel võib tekkida närvikahjustus, infektsioon, liigeste liikumisulatuse piiratus puusades, põlvedes ja pahkluudes ning ka artriit.