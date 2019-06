Pildid ja video: Lääne-Euroopa «ahjukuumus» küpsetab

Reuters kirjutab, et kohalikel on lihtsam päikese eest varjuda, kuid turistidel mitte ning selle tõttu on mitmed reisifirmad näiteks Roomas ja Pariisis ekskusrsioone ära jätnud.

Kõige kõrgemad on temperatuurid Itaalia lõunaosas, kus kuumuse tõttu on süttinud autosid ja majakatuseid. Sitsiilia Eloro politsei teatel on sel nädalal seni süttinud 41 autot. Need masinad olid parkimisplatsil, mille juurest pääses randa.