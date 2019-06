Video: Elizabeth II elab Buckinghami palees koos rotihordidega

Kuninganna Elizabeth II on rottide ja hiirte probleemist teadlik ja ootab, et see lahendatakse kiiresti, teatab thesun.co.uk.

«Kuninganna ei teadnud varem, et nende kahjulike näriliste probleem nii ulatuslik on. Sellest teada saamine kohutas teda,» lausus palee allikas.

Allikas lisas, et Londoni vanades ehitistes, kaasa arvatud Buckinghami palees, mis valmis 1703, on palju rotte ja hiiri, kuna seal on peidukohti, kus nad saavad olla. Neid meelitab toit, seega on neid enim köögis ja teistes söögivalmistamisega seotud ruumides.